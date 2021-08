DWD: Sommer war sehr regenreich: Hamburg trockenste Region

Hamburg (dpa/lno) – Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) der regenreichste seit zehn Jahren gewesen – gleichzeitig präsentierte sich Hamburg dabei im Vergleich als trockenste Region. Das teilte der DWD am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen mit. Demzufolge hat es in der Hansestadt im Juni, Juli und August lediglich 210 Liter auf einen Quadratmeter geregnet. Bundesweit waren es durchschnittlich 310 Liter/Quadratmeter.

Dem DWD zufolge war der Sommer in Deutschland zudem unter dem Strich zu warm und durchschnittlich sonnig. Auch hier sortiert sich Hamburg mit einer Mitteltemperatur von 18,5 Grad Celsius bei den wärmeren Bundesländern ein. Der durchschnittliche Mittelwert aller Länder lag bei 17,9 Grad Celsius.

Der Wetterdienst erinnerte an die angesichts der derzeit vergleichsweise kühlen Temperaturen schon fast vergessene Hitzewelle Mitte Juni mit Werten über 35 Grad. Mit rund 615 Sonnenstunden erfüllte der Sommer in Deutschland sein Soll von 614 Stunden. Hamburg konnte sich über 600 Sonnenstunden freuen.

