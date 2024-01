DWD misst Windböen von 168 Stundenkilometern auf dem Brocken

Schierke/Leipzig (dpa) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in der Nacht zu Montag auf dem Brocken im Harz Windböen mit einer Stärke von 168 Stundenkilometern gemessen. «Das ist schon sehr, sehr heftig», sagte ein DWD-Meteorologe in Leipzig am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Da hält es definitiv keinen mehr auf den Beinen.» Er beobachte auch die Webcam auf dem 1141 Meter hohen Harzgipfel und habe «bisher niemanden» gesehen. Auch die Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen hatte am Montag wegen der extremen Orkanböen ihre Fahrten auf den Berg komplett ausgesetzt. Laut DWD wurde bis Montagmittag eine mittlere Windgeschwindigkeit von 122 Stundenkilometer gemessen – es lässt aber langsam nach, wie es hieß.

Nach einer Wetterberuhigung am Dienstag soll es am Mittwoch mit ähnlichen Windverhältnissen weitergehen. «Beginnend in der zweiten Nachthälfte müssen wir uns bis zum Mittag erneut auf extremen Orkan einstellen», so der Meteorologe.