DWD: Kleiner Tornado im Süden Niedersachsens

Stadtoldendorf (dpa/lni) – Im Zuge von Gewittern ist am Montag ein kleiner Tornado im Süden Niedersachsens aufgetreten. «Es war ein schwacher Tornado», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aufgetreten sei er am Nachmittag südwestlich von Hildesheim bei Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden). Nach einer Video-Analyse geht der Meteorologe davon aus, dass der Tornado Bodenkontakt hatte. In der Regel ziehe ein so schwacher Tornado aber nur entwurzelte Bäume oder abgebrochene Äste nach sich, sagte der Meteorologe. Der Polizei waren zunächst keine Schäden bekannt.