DWD installiert automatische Messstationen auf Schiffen

Ein Containerschiff der Reederei Maersk liegt im Hafen am Containerterminal Eurogate. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Offenbach/Hamburg (dpa/lno) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) installiert bis zum Ende dieses Jahres 50 automatische Messstationen auf Containerschiffen der dänischen Reederei Maersk. Die Bordwetterstationen messen je nach Sensorbestückung auf See automatisch Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Meeresoberflächentemperatur sowie Windrichtung und -geschwindigkeit, teilte der Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach mit. Sie tragen so zur Verbesserung der Wettervorhersage und des Warnmanagements sowie zur Klimaforschung bei.

«Im Gegensatz zur konventionellen Methode der Wetterbeobachtung auf See werden zwar weniger Parameter erfasst, aber dafür werden diese in gleichbleibend hoher Qualität stündlich ermittelt und versendet», sagte Klaus-Jürgen Schreiber, Mitglied des DWD-Vorstands. Rund 200 der insgesamt 300 eigenen Maersk-Schiffe nehmen bereits an einem Beobachtungsprogramm der Weltorganisation für Meteorologie teil und führen auf konventionelle Weise Wetterbeobachtungen auf See durch.

Die Besatzung liest bereitgestellte Instrumente ab und übermittelt die Werte an die Wetterdienste. Das erlaube zwar, auf See sonst kaum messbare Parameter, wie Sicht, Wellenhöhe oder Wolken zu erfassen, habe aber den Nachteil, dass die Besatzung auch Zeit für diese Beobachtungen haben muss. Daher kommen von den Schiffen, die mit der konventionellen Methode an dem Programm teilnehmen, täglich nur bis zu vier Beobachtungen.

