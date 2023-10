DWD: Höhepunkt des Sturmtiefs ab Nachmittag

Meterhohe Wellen brechen sich an den Hafenanlagen in Schilksee. Axel Heimken/dpa

Hamburg/Kiel/Flensburg (dpa) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen wird. «Im Laufe des Tages ist mit einer Windzunahme vor allem an den Küsten zu rechnen. Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich», sagte DWD-Meteorologin Anne Wiese am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Hintergrund der «brisanten Wetterlage» sind das Hochdruckgebiet Wibke und das Tiefdruckgebiet Wolfgang. Zwischen beiden sind die Luftdruckgegensätze vor allem über Nord- und Ostsee so stark ausgeprägt, dass es zu einer «veritablen Oststurmlage» kommt. Gleichzeitig regnet es im Norden auch stark. Es seien innerhalb von 36 Stunden Regenmengen von 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter möglich, hießt es weiter.

Nach Mitternacht aber soll sich die Lage langsam wieder beruhigen, sagte Wiese dazu. Am Samstagvormittag werde es dann nur noch Windböen geben. «Und dann geht es sukzessive runter. Bis morgen Mittag ist das Sturmtief dann raus.» Dabei werden an den Küsten Temperaturen von etwa zehn Grad Celsius erwarten, ansonsten liegen die Temperaturen bei etwa acht Grad.