Dutzende Traktoren am Rewe-Logistikzentrum: Bauernprotest

Kiel (dpa/lno) – Dutzende Landwirte mit ihren Traktoren stehen seit Montagabend vor dem Rewe-Logistikzentrum in Kiel. Es seien etwa 50 Trecker, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Nach einem Bericht des NDR handelt es sich um eine weitere Protestaktion von Bauern gegen die Preisgestaltung der großen Supermarktketten.

Wegen der aus ihrer Sicht existenzgefährdenden Niedrigpreise im Lebensmittelhandel hatten am Montag Hunderte Landwirte in Niedersachsen seit dem frühen Morgen Lager des Discounters Lidl blockiert. Ein Sprecher von Lidl teilte am Abend mit, weiterhin zu Gesprächen mit den Landwirten bereit zu sein.

Ein Sprecher der Bauern-Initiative «Land schafft Verbindung» in Niedersachsen hatte im Zusammenhang mit der Aktion bei Lidl angekündigt, dass die Proteste Schleswig-Holstein bei Rewe und am Donnerstag in Hamburg bei Edeka fortgesetzt werden sollen.

