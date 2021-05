Durchwachsenes Wetter im Norden dauert an

Ein Paar sitzt am Alsteranleger unter einem Regenschirm. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Das Wetter im Norden bleibt durchwachsen. Am Sonntag bilden sich einige Schauer und Gewitter, örtlich können diese mit Starkregen und Hagel auch kräftig ausfallen. Gegen Abend lassen diese dann nach, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Nordfriesland und 16 Grad an der Elbe. In der kommenden Nacht lassen Schauer und Gewitter dann rasch nach und es ist überwiegend trocken, örtlich können sich Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis sieben Grad, an der Küste bei acht Grad.

Der Montag bringt im Tagesverlauf wieder verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich sind diese auch wieder kräftig möglich. Lediglich in Nordfriesland gibt es weniger Schauer. Die Höchstwerte liegen kaum verändert zwischen 15 und 17 Grad im Binnenland und 14 Grad an der Küste. Die Aussichten bleiben auch für die nächsten Tage durchwachsen.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-616864/2