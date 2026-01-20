Durchsuchungen wegen Steuerhinterziehung in Northeim

Northeim (dpa/lni) –

Zehn Gebäude sind am Morgen in und um Northeim durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen drei Verdächtige wegen Steuerhinterziehung, wie Zoll und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Angaben nach geht es um nicht versteuerte Umsätze und Einkünfte sowie fiktive Firmen. Die Taten sollen sich im Umfeld von Vermietungsfirmen sowie Garten- und Landschaftsbaubetrieben ereignet haben.

Offen ist den Angaben nach noch die genaue Höhe des hinterzogenen Geldes. Die drei Verdächtigen im Alter von 26, 36 und 43 Jahren sollen auch Löhne veruntreut und mit Sozialleistungen betrogen haben. Gegen die Verdächtigen gebe es bereits Vorstrafen. Bei den Durchsuchungen soll vor allem Bargeld sichergestellt werden.