Durchsuchungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln

Einbeck (dpa/lni) – In Einbeck im Landkreis Northeim hat die Polizei bei fünf männlichen Beschuldigten im Alter von 22 bis 32 Jahren Mobiltelefone und Bargeld im Wert von 2000 Euro gefunden. Auf der Suche nach Betäubungsmitteln wurden die Einsatzkräfte bei den Durchsuchungen im Stadtgebiet in fünf Objekten aber nach Angaben der Göttinger Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht fündig. «Die Ermittlungen laufen weiter. Die Frage ist, ob sich die Beschuldigten einlassen», sagte Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue. Zunächst würden die Mobiltelefone ausgewertet. Festnahmen habe es nicht gegeben.

