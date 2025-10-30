Durchsuchungen wegen Cannabis-Kriminalität

Detmold (dpa) –

Mehrere Gebäude werden am Morgen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchsucht. Im Fokus der Ermittler stehen dabei Cannabisplantagen, wie die Staatsanwaltschaft Detmold mitteilte. Hintergrund sind nach Angaben der Polizei Lippe Ermittlungen wegen bandenmäßiger Rauschgiftkriminalität.

Im Kreis Lippe seien unter anderem die Regionen Barntrup und Lügde betroffen. In Niedersachsen sind Beamte laut einem Bericht der «Schaumburger Zeitung» in Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont im Einsatz. Im Einsatz sind nach Polizeiangaben auch Spezialkräfte. Diese seien vor allem zur Absicherung vor Ort, da möglicherweise Waffen im Spiel sein könnten. Über weitere Details wollten die Beamten im Laufe des Tages informieren.