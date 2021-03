Durchsuchungen: Waffen und Dopingmittel entdeckt

Der Hinweis „Zoll“ erscheint spiegelverkehrt auf dem Einsatzfahrzeug. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamburg haben Räume eines Sicherheitsdienstleisters durchsucht und dabei Waffen, Munition und Dopingmittel gefunden. Die Geschäftsführer des Unternehmens seien verdächtig, Beiträge zur Sozialversicherung nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet zu haben, teilte das Hauptzollamt am Donnerstag mit. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen und der Geschäftsräume der beiden Männer, die bereits vor einer Woche erfolgten, seien umfangreiches schriftliches Beweismaterial sowie diverse elektronische Speichermedien sichergestellt worden. In der Wohnung von einem der Männer fanden die Beamten neben zwei mutmaßlich verbotenen Waffen und diverser Munition auch mehrere Ampullen vermeintlicher Dopingmittel.

Zudem wurden im Laufe des Tages die Räumlichkeiten eines Steuerberaters durchsucht. Auch hier wurden Geschäftsunterlagen als Beweismittel sichergestellt.

