Durchsuchungen – Verdacht: Handel mit Schusswaffen

Hamburg (dpa/lno) – Die Polizei in Hamburg hat am Dienstag mehrere Objekte durchsucht. Die Aktion steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen 53-Jährigen, gegen den wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt wird, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll demnach im Sommer vergangenen Jahres mit Schusswaffen gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen suchten die Ermittler nach Beweismitteln. Was sie entdeckt haben, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

