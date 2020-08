Durchsuchungen der Polizei in Peine

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei blinkt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Peine (dpa/lni) – Mit Durchsuchungen in Peine sind Polizei und Spezialeinsatzkommando Niedersachsen gegen mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz vorgegangen. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchten Beamte vier Objekte in Peine, teilten die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei am Freitag mit. Das Amtsgericht Hildesheim habe entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Ziel sei, Beweise im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Waffengesetz zu finden. Die Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen drei Tatverdächtige aus Peine. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

