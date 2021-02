Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogendealern

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Kaltenkirchen (dpa/lno) – Die Polizei hat in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Außerdem seien am Mittwochmorgen zwei Gewerbeobjekte durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen die Verdächtigen im Alter von 35 und 39 Jahren vorläufig fest. In den vergangenen Wochen habe sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Drogenhandels gegen die beiden Männer verdichtet. Der 35-Jährige soll außerdem für mehrere Einbrüche in Gewerbeobjekte verantwortlich sein. An den Durchsuchungen beteiligten sich mehr als 40 Polizisten, darunter Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit sowie einer Diensthundestaffel.

Mitteilung der Polizei