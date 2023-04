Durchsuchung bei Vechta wegen Terrorismusfinanzierung

Vechta (dpa/lni) –

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag ein Reihenhaus in Bakum bei Vechta durchsucht. Es ging um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung. «Der Einsatz diente einzig und allein dem Zweck, Beweismittel zu sichern», sagte Bernd Kolkmeier von der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Es bestehe der Verdacht von Geldüberweisungen in den islamistischen Bereich. Routinemäßig würden Kommunikationsmittel sichergestellt. Auch in Weener im Landkreis Leer wurde ein Haus durchsucht. Festnahmen habe es nicht gegeben, sagte Kolkmeier.