Durch Anfang-Rücktritt fällt für Werder Aufstiegsprämie weg

Bremen (dpa/lni) – Der Rücktritt von Ex-Trainer Markus Anfang bewahrt den Fußball-Zweitligisten Werder Bremen vor der Auszahlung einer eventuellen Prämie an Anfangs vorherigen Club SV Darmstadt 98. Im Fall eines Aufstiegs der Bremer sollten 500.000 Euro an die Darmstädter gezahlt werden, doch diese Vereinbarung sei durch den Rücktritt nicht länger gültig, heißt es in einem Bericht auf dem Portal «Deichstube».

In der Impfpass-Affäre um den Ex-Trainer gibt es laut Staatsanwaltschaft keine neuen Entwicklungen. Nach der Akteneinsicht von Anfangs Anwalt sei nichts weiter passiert. Bremen hatte angekündigt, auf eine Schadensersatzforderung wegen fehlender Erfolgsaussichten zu verzichten. Mit seinem Rücktritt hatte Anfang mit sofortiger Wirkung auf sämtliche Gehaltszahlungen verzichtet.

Anfang war am 20. November als Trainer zurückgetreten. Der 47-Jährige soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben, was er selbst zuvor jedoch in einer Mitteilung des Clubs bestritten hatte. Seit seinem Rücktritt hat sich Anfang nicht mehr öffentlich geäußert.

