Duo Lutz/Beucke jubelt: Kieler-Woche-Sieg und Olympia-Ticket

Die Seglerinnen Tina Lutz (l) und Susann Beucke (Holzhausen/Strande). Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Skiffseglerinnen Tina Lutz/Susann Beucke haben die 126. Kieler Woche mit einem Doppel-Erfolg beendet. Die beiden 29-Jährigen gewannen am Sonntag in der Strander Bucht ihren dritten Kieler-Woche-Titel nach 2013 und 2016. Das Duo setzte sich zugleich in der nationalen Ausscheidung um die Olympia-Fahrkarte im 49erFX klar gegen die Berlinerinnen Victoria Jurczok/Anika Lorenz durch.

Damit stehen Lutz/Beucke (Chiemsee Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein) nach zwei Ausscheidungs-Niederlagen in den Jahren 2012 und 2016 vor der ersehnten Olympia-Premiere und dürfen damit rechnen, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vom Deutschen Segler-Verband (DSV) zur Nominierung vorgeschlagen zu werden. Im 13. Jahr ihrer Segel-Partnerschaft feierten Lutz/Beucke ihren ersehnten olympischen Durchbruch im Heimatrevier des German Sailing Teams vor Kiel.

126. Kieler Woche