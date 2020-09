Düsseldorf-Trainer Rösler: «Großer Favorit Hamburger SV»

Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler. Foto: Maja Hitij/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Absteiger Fortuna Düsseldorf sieht den Druck im Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV. «Wir werden beim großen Favoriten Hamburg spielen und haben unsere Hausaufgaben in der turbulenten Vorbereitung gemacht – so gut es ging», sagte Trainer Uwe Rösler am Donnerstag. «Wir fahren mit guter Energie nach Hamburg und wollen dort punkten.» Der letzte Sieg der Fortuna in Hamburg liegt mehr als 25 Jahre zurück.

Sein Debüt wird der ausgeliehene Neuzugang Kevin Danso vom FC Augsburg feiern. Der Innenverteidiger soll Abwehrchef Kaan Ayhan ersetzen. «Wir sind uns sicher, dass er eine ganz wichtige Rolle in unserer Abwehrzentrale spielen kann. Kevin bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht», sagte Sportvorstand Uwe Klein. Auch im Angriff läuft es noch nicht rund. Torjäger Rouwen Hennings ist gesetzt, zumal Emmanuel Iyoha, Dawid Kownacki und wohl auch Nana Ampomah noch nicht zur Verfügung stehen oder nicht erste Wahl sind.

