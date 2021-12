Dünnes Eis: Kinder von Flussinsel gerettet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Die Feuerwehr hat am ersten Weihnachtsfeiertag zwei Kinder von einer eingefrorenen Flussinsel in Hamburg gerettet. Sie waren über das dünne Eis auf die Flussinsel in der Glinder Au gelaufen, hätten dann aber Angst vor dem Rückweg gehabt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Spezialkräfte mit einem Schlauchboot seien den Kindern zu Hilfe gekommen. Der Sprecher warnte, dass das Eis, wenn es sich überhaupt schon gebildet habe, trotz der frostigen Temperaturen noch sehr dünn und brüchig sei. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

