Duell der jüngsten Trainer: Polzin lernt von Werner

Hamburg (dpa) –

Vor dem Duell der beiden aktuell jüngsten Trainer in der Fußball-Bundesliga hat Merlin Polzin vom Hamburger SV Ole Werner von RB Leipzig gelobt. Er berichtete, dass er die Arbeit des Kontrahenten genau beobachte. «Ich glaube, das ist das Wichtigste als Trainer oder Mensch im Generellen, dass man immer versucht, besser zu werden und zu lernen. Und das kann ich definitiv von ihm», sagte Polzin vor dem Aufeinandertreffen beider Teams am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Polzin ist 35, Werner 37 Jahre alt. «Natürlich ist es so, dass man als junger Trainer dann auch andere Trainer verfolgt, die vielleicht noch nicht ganz so alt sind, um einfach den Werdegang dann auch zu sehen oder vielleicht sich auch etwas abzuschauen», sagte Polzin.

Polzin: Norddeutsche passen gut zusammen

Beide sind im Norden Deutschlands groß geworden. Als Werner noch Zweitliga-Trainer bei Holstein Kiel war, stand ihm Polzin in einigen Partien als Assistenztrainer aufseiten des Hamburger SV gegenüber. «Sehr angenehmer Charakter. Ich glaube, die Norddeutschen, die passen dann auch gut zusammen von der Art und Weise», meinte Polzin.

Er freue sich darauf, sich wie im Hinspiel, in dem der HSV mit 1:2 unterlag, am Rande des Spiels mit Werner austauschen zu können.

Vor dieser Saison war Werner von Ligakonkurrent Werder Bremen zu den Sachsen gewechselt. In Leipzig mache er einen «sehr, sehr guten Job», lobte Polzin den Coach des Tabellenfünften.