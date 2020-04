Dudziak wieder im HSV-Training

Jeremy Dudziak steht am Spielfeldrand. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Profi Jeremy Dudziak ist in das Teamtraining des Zweitligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hatte sich im Februar beim 1:1 gegen Hannover 96 einen Anriss des Innenbandes und eine Überdehnung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.

HSV-Trainer Dieter Hecking will sein Team unterdessen mit internen Testspielen in voller Mannschaftsstärke auf einen möglichen Neustart der Liga Anfang Mai vorbereiten, wenn die Corona-Vorgaben für das Training dies erlauben. Wie die «Bild» (Mittwoch) berichtete, plant der 55-jährige Trainer für die kommende Woche drei dieser Tests, die wie in einer englischen Woche stattfinden sollen.

