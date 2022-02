DSV: Keine deutsche Beteiligung am Nord Stream Race

Boote sind auf der Ostsee bei einer Wettfahrt auf dem Kurs. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Deutsche Segler-Verband (DSV) hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine einen Verzicht deutscher Starter am Nord Stream Race gefordert. «Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen und der Entscheidung der Bundesregierung, die Genehmigung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, halten wir eine deutsche Beteiligung am Nord Stream Race für nicht angezeigt», sagte DSV-Präsidentin Mona Küppers in einer Mitteilung. Die mit dem russischen Energiekonzern Gazprom kooperierenden Vereine habe der DSV aufgefordert, sich von Gazprom zu trennen.

Das Nord Stream Race wird vom St. Petersburg Yacht Club ausgerichtet. An der jährlichen Regatta nehmen die jeweiligen Sieger der nationalen Ligen in Russland, Finnland, Dänemark, Schweden und Deutschland teil. Das Rennen führt entlang der Nord-Stream-Pipeline und wurde auf Initiative von Gazprom und dem St. Petersburg Yacht Club ins Leben gerufen. Aus Sicht des DSV-Präsidiums handele es sich «um eine PR-Maßnahme», erklärte Küppers.

Organisiert wird das Nord Stream Race von der Hamburger Konzeptwerft, die vertraglich mit dem St. Petersburg Yacht Club verbunden ist. Die Konzeptwerft-Macher sind mit der Deutschen Segel-Bundesliga GmbH (DSBL) auch die durchführende Organisation des deutschen Segelliga-Betriebs, der 2021 Gazprom zu seinen Sponsoren zählte.

«Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen Lage nicht darüber spekulieren können, ob das Rennen in diesem Jahr stattfinden kann», sagte Konzeptwerft- und DSBL-Geschäftsführer Oliver Schwall. Die Austragung erscheint derzeit aber unwahrscheinlich. Die Bundesliga sei jedoch «nicht gefährdet» und solle auch ohne Gazprom «wie geplant» stattfinden.

Er erinnerte an die «völkerverbindende Rolle des Segelsports» und appellierte, «nicht Menschen zu verurteilen, die genau wie wir unter der derzeitigen Eskalation leiden und diese missbilligen, nur weil sie auf der vermeintlich falschen Seite der Grenzen leben, arbeiten oder Sport treiben».

