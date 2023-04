DSR Hotel Holding expandiert nach Italien: Einstieg bei Mira

Hamburg (dpa) –

Die zur Deutschen Seereederei gehörende DSR Hotel Holding weitet ihre Auslandsaktivitäten aus und investiert in Italien. Das Unternehmen beteiligt sich zu 75 Prozent an der italienischen Hotelgesellschaft Mira Hotels & Resorts mit Sitz in Affi am Gardasee, wie die DSR Hotel Holding am Montag in Hamburg mitteilte. Ziel sei es, durch die Übernahme bestehender Objekte und durch Neubauten auf dem italienischen Markt mit weiteren Hotels zu wachsen. Über den Kaufpreis für die Anteile sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der Fokus werde vor allem auf dem Gardasee, der Adria, der Toskana, den italienischen Alpen sowie auf den attraktivsten, touristischen Städten liegen. Mira und die DSR Hotels blieben auch nach der Beteiligung eigenständige Marken, hieß es. Die beiden Mira-Geschäftsführer und Gründer Daniela Righi und Alessandro Vadagnini hielten 25 Prozent der Anteile und führten die Geschäfte vor Ort in Italien fort. Zu Mira gehörten aktuell vier Hotels und Resorts der 4-Sterne-Superior-Kategorie im Piemont, der Toskana, Apulien und Sizilien.

Die DSR Hotel Holding ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Seereederei mit Sitz in Rostock und seit 2021 Joint-Venture-Partner der zur Rewe-Group gehörenden DER Touristik. Zu der Gruppe gehören 21 Hotels wie das Hotel Louis C. Jacob, das Hotel Neptun in Warnemünde, die A-ROSA Resorts, die aja Resorts sowie die Henri Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.