Drohung gegen Berufsschule – 34-Jähriger in Gewahrsam

Braunschweig (dpa/lni) –

Drohungen gegen eine Berufsschule haben in Braunschweig zu einem morgendlichen Polizeieinsatz geführt. Ein 34 Jahre alter Mann soll nach Polizeiangaben gegenüber Mitschülern Straftaten gegen die Oskar-Kämmer-Schule angekündigt haben. Die Mitschüler informierten demnach die Schule, die sich wiederum an die Polizei wandte.

Der Mann wurde den Angaben zufolge von der Polizei in Gewahrsam genommen, um den Sachverhalt aufzuklären. Ob die Drohungen ernstzunehmen waren, könne man noch nicht in Gänze sagen, hieß es.

Die Schule stellte bereits am Morgen für den Tag auf Onlinebetrieb um, sodass laut Polizei keine Berufsschülerinnen und -schüler zum Schulgebäude kamen.