Drogeriechef Roßmann und Kriminologe Pfeiffer lesen im Knast

Dirk Roßmann bei der Lesung in der Justizvollzugsanstalt Sehnde. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Sehnde (dpa/lni) – Der Drogeriekettenchef Dirk Roßmann und der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer haben im Gefängnis in Sehnde bei Hannover aus ihren neuen Büchern vorgelesen. An der Autorenlesung hinter Gittern nahmen am Dienstag Gefangene und Bedienstete der Haftanstalt teil. In seinem neuesten Buch «Gegen Gewalt», erklärt Pfeiffer, warum Liebe und Gerechtigkeit die besten Waffen sind und liefert Ansätze dafür, weshalb die Statistiken mit dem gefühlten Kriminalitätsempfinden nicht übereinstimmen. Roßmann schreibt von Aufstieg, Mut und Wandel und verschweigt dabei die Brüche in seinem Lebenslauf nicht. Sein Credo lautet: Niemals aufgeben, was er auch den Gefangenen vermitteln wollte.