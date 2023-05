Drogenrazzia bei 24 Verdächtigen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Polizei zwölf Wohnungen und 14 Gefängniszellen im Raum Hamburg durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten dabei am Donnerstag Kokain, synthetische Cannabis-Wirkstoffe, Haschisch und Amphetamine sowie rund 8000 Euro Bargeld, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittlungen richteten sich gegen 24 Männer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren, hieß es. 14 von ihnen sitzen im Gefängnis.

Die Ermittler durchsuchten neun Wohnungen in Hamburg sowie je eine in Barsbüttel (Kreis Stormarn), Hasloh (Kreis Pinneberg) und Hollern-Twielenfleth (Landkreis Stade). Ferner wurden 13 Zellen in der JVA Fuhlsbüttel inspiziert sowie ein weiterer Haftraum in der offenen Vollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt.