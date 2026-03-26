Drogen, Waffen und Bargeld bei Razzia entdeckt

Meppen (dpa/lni) –

Einsatzkräfte haben Drogen, mehrere Waffen und Bargeld bei Durchsuchungen im Raum Meppen (Landkreis Emsland) sichergestellt. Ein 31-Jähriger versuchte noch, Beweismittel zu zerstören, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ermittlungen laufen auch gegen einen 33-jährigen mutmaßlichen Komplizen.

Hintergrund der Durchsuchungen am Mittwoch waren mehrere besonders schwere Diebstähle, unter anderem in einem Gastronomiebetrieb. Beamte stellten nach eigenen Angaben zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Kleidung und mögliche Werkzeuge von Taten, Kommunikationsmittel und Diebesgut. Auch ein geklauter E-Scooter wurde entdeckt.