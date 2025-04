Drogen und Waffen bei Kontrolle in Bremen sichergestellt

Mit umfassenden Kontrollen möchte die Polizei in Bremen gegen Drogen- und Straßenkriminalität vorgehen. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei einer großangelegten Kontrolle in Bremen haben Polizisten unter anderem harte Drogen und Waffen sichergestellt. Sie fanden Ecstasy, Kokain, Bargeld, Reizgas und ein Messer, wie die Polizei am Ostermontag mitteilte.

Die Beamten stellten mehrere Strafanzeigen, griffen in Auseinandersetzungen ein und erteilten sechs Platzverweise. Insgesamt kontrollierten sie am Karsamstag 46 Menschen in der Bremer Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor. Ziel der Maßnahme sei es, die Drogen- und Straßenkriminalität zu bekämpfen und gegen Verstöße der Waffenverbotszone vorzugehen, hieß es.

Sogenannte Zonen ohne Waffen gibt es bereits in einigen deutschen Großstädten vor allem um den Bahnhof. In diesen ausgewiesenen Gebieten, die als Kriminalitäts-Schwerpunkte gelten, hat die Polizei erweiterte Befugnisse. Sie darf hier beispielsweise auch Menschen kontrollieren, wenn es keinen konkreten Anhaltspunkt für eine Straftat gibt.