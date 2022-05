Drogen und illegale Spielautomaten sichergestellt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei Durchsuchungen von drei Lokalen in Hamburg-Harburg hat die Polizei zehn illegale Spielautomaten, mehr als 6000 Euro Bargeld und 850 Gramm Marihuana sichergestellt. Fünf der Automaten entdeckten die Beamten und Mitarbeiter des Bezirksamts Harburg am Mittwoch in einem Kulturverein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch das Marihuana war dort gelagert, in einem Erdversteck hätten zudem 25 Gramm Kokain gelegen.

Vor den Durchsuchungen hatten die Beamten mehrere Drogenkonsumenten überprüft, die ihr Rauschgift vermutlich in dem Vereinslokal und in einer Shisha-Bar gekauft hatten. Gegen sechs Verantwortliche seien Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels eingeleitet worden, hieß es. Ein 27-jähriger Türke wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung gebracht.