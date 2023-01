Drogen bei Jugendlichen gefunden

Hannover (dpa/lni) –

Weil mehrere Jugendliche ohne Atemschutzmaske in einer Regionalbahn saßen, ist eine Zivilstreife der Bundespolizei auf sie und schließlich auch auf ihre Drogen aufmerksam geworden. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hätten am Freitagabend ohne Maske in dem Zug in Richtung Bielefeld gesessen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die Beamten sprachen sie an und bemerkten dabei einen «ungewöhnlichen Geruch von Marihuana».

Sie kontrollierten die Jugendlichen und fanden in einer Tasche unter den Sitzen etwa 33 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und ein Prepaid-Handy. Die Jugendlichen stritten ab, dass ihnen die Tasche gehöre. In der Kleidung eines 16-Jährigen fanden die Beamten weitere fünf Gramm Marihuana.

Die Jugendlichen wurden nach Wunstorf bei Hannover gebracht, dort wurden auch die Eltern informiert. Die Drogen, das Prepaid-Handy und die Mobiltelefone der Jugendlichen wurden sichergestellt. Nun wird gegen sie wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels ermittelt.