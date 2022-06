DRK-Medienpreis 2022 wird in Bremen verliehen

Bremen (dpa) –

In den Sparten Print, Hörfunk, Fernsehen und Digitale Medien wird am Mittwochabend (18.00 Uhr) in Bremen jeweils der Medienpreis 2022 des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vergeben. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Geehrt werden Beiträge, die sich mit aktuellen sozialpolitische Themen auseinandersetzen und dabei Menschen zeigen, die sich in unvorhergesehenen Lebenssituationen befinden. Laut DRK-Kreisverband Bremen gingen 256 Einsendungen ein, die von einer achtköpfigen Jury bewertet wurden. Als Ehrengäste werden bei der Preisverleihung im Haus der Bürgerschaft unter anderen Ex-Fußballer Rigobert Gruber und Ex-Fußball-Manager Willi Lemke erwartet.