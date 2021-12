DRK bietet Sondertermine für Blutspenden an

Blut läuft während einer Blutspende des DRK vom Arm einer Spenderin in einen Beutel. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Lütjensee (dpa/lno) – Um während der Feiertage die Versorgung von Patienten mit Blutkonserven sicherzustellen, lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu zwei Sonderblutspendeterminen ein. Am 26. Dezember und am 2. Januar gebe es in Hamburg, Kiel und anderen Orten in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, Blut zu spenden, teilte der Blutspendedienst Nord-Ost am Donnerstag mit. Gerade bei mehreren aufeinander folgenden Feiertagen seien kontinuierliche Spenden wichtig, da die aus Spenderblut hergestellten Präparate teilweise nur wenige Tage haltbar seien, sagte eine Sprecherin. Bei allen Blutspendeterminen gilt den Angaben zufolge die 3G-Regel, das heißt, Spender müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, ist eine Terminreservierung erforderlich.

