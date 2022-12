DRK bietet am 26. Dezember Sondertermine zum Blutspenden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Weil Blutspenden an mehreren aufeinander folgenden Feiertagen oft knapp werden, hat das Deutsche Rote Kreuz für den zweiten Weihnachtsfeiertag im Norden mehrere Extratermine geplant. Die Patientenversorgung mit den teilweise nur wenige Tage haltbaren Blutpräparaten sei nur dann gesichert, wenn die Sonderspendetermine am 26. Dezember gut besucht werden, teilte das DRK am Dienstag in Hamburg mit. Das gelte auch für die Blutspendetermine vor den Feiertagen, also am 23. sowie am 30. Dezember. Es sei wichtig, dass die Depots des DRK-Blutspendedienstes in den Tagen rund um Weihnachten so gut wie möglich aufgefüllt werden. «Eine Blutspende zur Weihnachtszeit wird damit zu einem Geschenk der Nächstenliebe für die Mitmenschen, die zum Überleben auf Präparate aus Spenderblut angewiesen sind», hieß es weiter. Wer bei einem Termin in Hamburg und Schleswig-Holstein Blut spenden möchte, muss sich vorher anmelden.