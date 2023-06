Drittligist VfB Lübeck holt Rückkehrer Akono von Dortmund II

Lübeck (dpa/lno) –

Der VfB Lübeck hat den Angreifer Cyrill Akono von Borussia Dortmund II geholt. Der 23-Jährige, der schon in der Vergangenheit für die Norddeutschen aufgelaufen war, hat seinen Kontrakt beim Ruhrpott-Club in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst und beim Drittliga-Aufsteiger am Samstag einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wie die Norddeutschen mitteilten.

Zwischen Januar und Juni 2021 hatte Akono bereits bei den Lübeckern auf Leihbasis gespielt. In der Jugend war er unter anderem für Schalke 04 und Preußen Münster im Einsatz. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolvierte er ein Länderspiel.