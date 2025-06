Drittligist Verl holt Torhüter vom VfL Wolfsburg

Verl/Wolfsburg (dpa) –

Torwart Philipp Schulze verlässt den VfL Wolfsburg endgültig und wechselt zum SC Verl. An den Fußball-Drittligisten Verl war der 22-Jährige bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen und avancierte mit 38 Liga-Einsätzen direkt zum Stammtorhüter. Zuvor hatte ihn Wolfsburg, wo Schulze unter anderem in der A-Junioren-Bundesliga spielte, an den damaligen Drittligisten Hallescher FC verliehen.

«Wir freuen uns, dass Philipp nach seinem starken ersten Jahr beim Sportclub auch weiter bei uns im Tor stehen wird. Philipp erfüllte in der vergangenen Saison genau das, was wir von ihm erwartet haben», sagte Verls Sportvorstand Sebastian Lange in einer Mitteilung.