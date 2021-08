Drittligist Havelse verpflichtet Offensivspieler Froese

Garbsen (dpa/lni) – Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hat den kanadischen Offensivspieler Kianz Froese verpflichtet. Der 25 Jahre alte Fußballer, der auf Kuba geboren wurde und schon für die Nationalmannschaft Kanadas auflief, hatte zuletzt für den 1. FC Saarbrücken gespielt. Dort war sein Vertrag nach der vergangenen Saison ausgelaufen.

«Mit Kianz Froese bekommen wir weitere Qualität und Erfahrung in der Offensive in unser Team», sagte Havelses Sportlicher Leiter Matthias Limbach. «Kianz ist unser Wunschspieler und ich bin froh, dass wir den Spieler nun am Ende davon überzeugen konnten, gemeinsam den Weg in der 3. Liga zu gehen.»

© dpa-infocom, dpa:210817-99-870323/2

Die 3. Liga bei dfb.de

Homepage des TSV Havelse

Vereinsmitteilung