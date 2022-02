Fans jubeln im Stadion. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Das Duell der Zweitliga-Absteiger zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig kann am Samstag vor bis zu 5000 Zuschauern stattfinden. Das teilten die Osnabrücker am Dienstag mit. 500 Tickets gehen an die Gäste aus Braunschweig, im Stadion an der Bremer Brücke gilt die 2G-Regel. Für beide Clubs geht es in der 3. Fußball-Liga um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

