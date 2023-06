Dritter Wahlgang der Bischofswahl: Magaard kandidiert nicht

Rendsburg (dpa/lno) –

Auch im zweiten Wahlgang der Landessynode der Nordkirche bei der Wahl eines neuen Bischofs oder einer neuen Bischöfin für den Sprengel Schleswig und Holstein hat keiner der beiden Bewerber die notwendige Stimmenzahl erreicht. Auf Pastorin Nora Steen (47), theologische Leiterin des Christian Jensen Kollegs in Breklum, entfielen 76 und auf Pastor Friedemann Magaard (58), Gemeindepastor in Husum, 53 Stimmen, wie Präses Ulrike Hillmann am Samstag sagte.

Notwendig sind aber 79 Stimmen. Magaard kündigte nach einer kurzen Unterbrechung an, nicht mehr zum dritten Wahlgang anzutreten. Da braucht Steen nun dennoch 79 Stimmen, um erste Bischöfin im Sprengel zu werden.

Der Amtsinhaber Gothart Magaard, älterer Bruder des Bischofskandidaten, geht am 1. November in den Ruhestand. Die Wahl zwischen Magaard und Steen gilt nicht als inhaltliche Richtungsentscheidung. Der Sprengel Schleswig und Holstein ist mit gut 868 500 evangelischer Christinnen und Christen der größte in der Nordkirche. Bischofssitz ist Schleswig.