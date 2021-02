Dritter Versuch für HSV-Handballer gegen Hamm am 27. April

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Neuer Termin für das Nachholspiel in der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem HSV Hamburg und dem ASV Hamm-Westfalen ist der 27. April um 17.00 Uhr in der Sporthalle Hamburg. Das teilte die HBL am Donnerstag mit. Die Partie sollte ursprünglich im Oktober stattfinden, war aber abgesagt worden, da den Hamburgern aufgrund mehrerer Corona-Erkrankungen nicht ausreichend Spieler zur Verfügung gestanden hatten. Der zweite Versuch am vorigen Montag fiel ebenfalls aus, weil dem ASV wegen des Wintereinbruchs in Nordrhein-Westfalen keine sichere Anreise nach Hamburg möglich war.

Der HSV tritt drei Tage nach dem Spiel beim TV Hüttenberg gegen Hamm an. Und am darauffolgenden Wochenende haben die Hanseaten dann wegen der Länderspiel-Pause frei.

