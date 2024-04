Dritter oder raus? 96-Coach Leitl trotzt Kritik

Hannover (dpa/lni) –

Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 macht sich aktuell keine Sorgen um seinen Job, falls er den Fußball-Zweitligisten nicht noch auf den Aufstiegs-Relegationsrang führt. «Ich habe Sonntag mit Martin Kind telefoniert. Er hat mir nicht gesagt, dass ich Dritter werden muss und wenn nicht, bin ich nicht mehr Trainer», sagte der 46-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04. «Aber wenn es jetzt so ist, dann ist es so. Interessiert mich nicht, ich beschäftige mich aktuell auch nicht damit», sagte Leitl am Freitag.

Hannover ist in Reichweite des Relegationsrangs. Aktuell liegt 96 auf Platz fünf, drei Punkte hinter der drittplatzierten Fortuna aus Düsseldorf. Gegen die abstiegsbedrohten Schalker vor 49.000 Zuschauern und damit ausverkauftem Stadion kann der Club auf Kapitän Marcel Halstenberg zählen, der in der Woche wegen leichter Rückenprobleme teils nur individuell trainierte.