Dritter Neuzugang für die Hamburg Towers

Hamburg (dpa) –

Der Kader der Veolia Towers Hamburg für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga nimmt immer mehr Konturen an. Als dritter Neuzugang kommt Eric Reed Jr. zu den Norddeutschen. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner spielte zuletzt für die Kortrijk Spurs in Belgien und erhält in Hamburg einen Einjahresvertrag.

«Eric hat letzte Saison auf sehr hohem Niveau gespielt. Er war dabei ein wichtiger Teil eines sehr erfolgreichen Teams», sagte Towers-Coach Benka Barloschky über den Guard.