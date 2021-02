Dritte Tarifrunde im Hamburger Sicherheitsgewerbe beginnt

Hamburg (dpa/lno) – Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi gehen am Donnerstag (11.00 Uhr) in die dritte Runde der Tarifverhandlungen im Hamburger Sicherheitsgewerbe. Bislang liegen die Positionen der Parteien noch weit auseinander. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft hat nach eigenen Angaben für alle Lohngruppen Erhöhungen von 1,9 Prozent zum 1. März und nochmals 2,4 Prozent zum 1. März 2022 angeboten. Der Gewerkschaft Verdi ist das zu wenig für die gut 9200 Beschäftigten in der Branche in Hamburg. Sie verlangt 1,25 Euro mehr pro Stunde – statt 45 Cent mehr pro Stunde in 24 Monaten. Ursprünglich sollte die dritte Verhandlungsrunde schon Ende Januar stattfinden, war aber kurzfristig von Verdi aus «technischen Gründen» abgesagt worden.

