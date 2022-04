Dressel weist Vorwurf der Einflussnahme im Steuerfall zurück

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel hat den Vorwurf einer politischen Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Warburg Bank erneut zurückgewiesen. Er sei diesen Vorwürfen nachgegangen, sagte der SPD-Politiker, der das Finanzressort 2018 übernommen hatte, am Freitag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. «Ich habe an keiner Stelle dafür einen Anhaltspunkt gefunden.» Er verwies im Übrigen auf seine Ausführungen im Haushaltsausschuss vom September 2020 – schon damals sei das, «was an Vorwürfen im Raum stand», ausgeräumt worden.

In Hamburg sei es auch schon unter seinem Vorgänger, dem heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), gängige Praxis gewesen, dass bei «Cum-Ex»-Gestaltungen «alle Hebel in Bewegung gesetzt» würden, um «jeden Cent zurückzuholen, so dass für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kein Schaden entsteht».

Die Entscheidung der Finanzverwaltung, 2016 Steuerrückforderungen gegen die Warburg Bank zunächst verjähren zu lassen, sei angesichts des Kenntnisstandes damals nachvollziehbar. Dressel warnte davor, «mit der Tatsachenkenntnis von heute Entscheidungen von 2016/2017 zu beurteilen». Er habe sich darauf verlassen, «dass unsere Steuerverwaltung bemüht ist, vermeintlich verjährte Ansprüche wieder zurückzuholen».

Nach der Verurteilung zweier ehemalige Londoner Börsenhändler wegen «Cum-Ex»-Geschäften und der gerichtlich angeordneten Einziehung von 176,5 Millionen Euro bei der Warburg Bank, die am Freitag vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde, herrsche jetzt «ein Höchstmaß an rechtlicher Klarheit». Dies sei aber erst durch die strafrechtliche Aufarbeitung und die Aussagen von Kronzeugen möglich geworden. «Diese Werkzeuge der Strafprozessordnung stehen im steuerrechtlichen Verfahren nicht zur Verfügung.»

Inzwischen sei die Zusammenarbeit mit der in «Cum-Ex»-Strafverfahren federführenden Staatsanwaltschaft Köln «auf eine neue, gute Grundlage» gestellt worden. «Da läuft jetzt der entsprechende Erfahrungsaustausch gut», sagte er. Zudem sei eine Ausbildungsoffensive zur personellen Verstärkung der Finanzverwaltung gestartet worden. Auch setze sich Hamburg auf Bundesebene derzeit dafür ein, den Strafrahmen für «Cum-Ex»-Geschäfte auf bis zu zehn Jahre zu erhöhen.

Bei «Cum-Ex»-Geschäften verschoben Finanzakteure große Aktienpakete rund um den Dividenden-Stichtag in einem schwer durchschaubaren System und ließen sich dann Steuern erstatten, die nie gezahlt wurden. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden.

Der Untersuchungsausschuss soll eine mögliche politische Einflussnahme auf den Steuerfall Warburg klären. Hintergrund sind Treffen des damaligen Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz 2016 und 2017 mit den Mitinhabern der Bank, Max Warburg und Christian Olearius. Gegen Olearius liefen damals schon Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung.

Nach den ersten Treffen hatte die Finanzverwaltung 2016 eine Rückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Bank zunächst in die Verjährung laufen lassen. Eine weitere Rückforderung über 43 Millionen Euro war ein Jahr später erst auf Weisung des Bundesfinanzministeriums ergangen.

Im Spätsommer 2018 seien «die Herren Olearius» zu einem Antrittsbesuch auch bei ihm in der Behörde gewesen. «Da gab es bei mir im Büro ein schwarzes Sofa, und da saßen die beiden Herren nebeneinander. Es ging dann ganz schnell um das Strafverfahren», erinnerte sich der Senator. «Für mich war klar, dass ich ein Problemgespräch zu «Cum-Ex» nicht führen wollte.» Weitere Gespräche oder Treffen mit Christian Olearius und dessen Sohn Joachim – damals Chef der Warburg Bank – seien daher für ihn «auch zur Vermeidung von Missverständnissen» nicht mehr in Frage gekommen.

Dressel äußerte sich auch zu Spenden in Höhe von 45.500 Euro, die 2017 von oder aus dem Umfeld der Warburg Bank an die SPD in Hamburg gegangen waren – davon 38.000 Euro allein an den SPD-Kreis Mitte des früheren Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, der auch Kontakte zu Olearius pflegte. Als Mitglied des Landesvorstandes sei auch er damals generell mit der Spendenannahme befasst gewesen – an die konkreten Fälle könne er sich aber nicht erinnern. Aber: «Hätte ich damals mit dem Wissen von heute dort gesessen, hätte ich gesagt, dass ist schwierig, und eigentlich hätte man sie nicht annehmen dürfen.»

Eigentlich hätte Dressel bereits vor drei Wochen vor dem Ausschuss aussagen sollen. Wegen eines Unfalls, bei dem er sich die Kniescheibe brach, hatte er den Termin am 8. April kurzfristig absagen müssen. Am kommenden Freitag wird Bürgermeister Tschentscher vor dem Ausschuss erwartet.