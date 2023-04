Dressel: Tarifkompromiss kostet Hamburg 170 Millionen Euro

Hamburg (dpa/lno) –

Der Tarifkompromiss im öffentlichen Dienst wird die Stadt Hamburg nach Angaben von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) viele Hundert Millionen Euro kosten. «Wir kalkulieren für den Tarifabschluss mit Mehrkosten von rund 170 Millionen Euro im Bereich unserer betroffenen öffentlichen Unternehmen», sagte Dressel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dieses Geld müssten die städtischen Unternehmen grundsätzlich selbst erwirtschaften – das sei «angesichts der Rahmenbedingungen zweifellos eine Herausforderung». Durch den Abschluss auf 24 Monate habe die Stadt aber nun für zwei Jahre Planungssicherheit, das sei positiv zu werten. «Alles in allem ein gerade noch vertretbarer, aber eben auch schmerzhafter Kompromiss», sagte Dressel weiter.

Bund, Kommunen und Gewerkschaften hatten sich am späten Samstagabend in Potsdam auf höhere Tarife geeinigt. Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024.

Ab März 2024 soll es dann als Lohnplus einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr geben, unter dem Strich aber mindestens 340 Euro. Von dem Kompromiss profitieren rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften und mögliche unbefristete Streiks sind mit der Einigung vom Tisch. Monatelang hatten die Tarifparteien miteinander verhandelt, immer wieder hatten Beschäftigten mit bundesweiten Warnstreiks Verwaltungen, Stadtreinigungen und Schwimmbäder lahmgelegt. Ende März brachte Verdi gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bei einem großangelegten Warnstreik sowohl den Bahn- als auch den Luftverkehr bundesweit zum Erliegen.