Dressel: Kompromiss «nicht wirklich zufriedenstellend»

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme als «nicht wirklich zufriedenstellendes Ergebnis» bewertet. Sozial-, Innen- und Finanzbehörde seien zwar noch mit der Berechnung der genauen finanziellen Auswirkungen beschäftigt, sagte Dressel am Dienstag. Seine Prognose aufgrund einer ersten Einschätzung seiner Behörde sei aber, dass «die gesamten Entlastungswirkungen sich in einem hohen zweistelligen, aber jedenfalls nicht in einem dreistelligen Bereich bewegen», sagte der Finanzsenator. «Aber wir müssen ja sehen, was ist unsere Gesamtkostenbelastung», fügte er hinzu. «Und wenn wir sagen, wir schrammen an der Milliardengrenze dran», dann sei die Entlastungswirkung «immer noch überschaubar, um es vorsichtig auszudrücken».