Dreijähriges Kind auf Waschanlagen-Gelände schwer verletzt

Bohmte (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Waschanlage in Bohmte im Landkreis Osnabrück ist ein drei Jahre altes Kind am Samstag schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Wagen rückwärts aus einer sogenannten Waschbox heraus. Dabei erfasste das Auto den Jungen, der hinter dem Fahrzeug war. Das Kind wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind mit einer anderen Person vor Ort, die ihr Fahrzeug in einer benachbarten Waschbox säuberte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob der 59-Jährige das Kind hätte bemerken können.