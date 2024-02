Hamburg (dpa/lno) –

Der ungeklärte Tod eines Dreijährigen in Hamburg beschäftigt das Landeskriminalamt (LKA) der Hansestadt. Der Junge sei am Sonntag im Stadtteil Billstedt aus bislang ungeklärter Ursache gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Ein konkreter Verdacht auf eine Straftat liege nicht vor. Es handele sich um ein Standardverfahren, in solchen Fällen sei das LKA einzuschalten. Zuvor hatten «Hamburger Abendblatt» und «Hamburger Morgenpost» berichtet.