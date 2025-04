Zweijährige nach Unfall von Polizisten wiederbelebt

Eutiner Polizisten, die in Kiel bei der Bomnenentschärfung im Einsatz sind, retten ein Kleinkind. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Bereitschaftspolizisten haben in Kiel ein zweijähriges Mädchen nach einem Unfall auf einem Spielplatz wiederbelebt. Die Beamten waren am Mittwoch im Zuge einer Bombenentschärfung in der Landeshauptstadt im Einsatz, als sich der Vorfall im Stadtteil Wellingdorf ereignete, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizisten seien von einem Passanten auf eine Frau aufmerksam gemacht worden, die ein lebloses Kind in den Armen gehalten habe. Weil sie keine Lebensfunktionen bei der Zweijährigen mehr hätten feststellen könne, seien sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden, hieß es. Noch vor Eintreffen des Notarztes habe das Kleinkind dann Vitalfunktionen gezeigt. Es sei zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die weiteren Ermittlungen hätten dann ergeben, dass das Kind nach einem Unfall auf dem Spielplatz das Bewusstsein verloren hatte.