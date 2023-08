Dreijährige fällt im Freibad: Per Hubschrauber in Klinik

Hattorf am Harz (dpa/lni) –

Eine Dreijährige ist im Freibad in Hattorf am Harz ins Wasser gefallen und später ins Krankenhaus geflogen worden. Das Kind habe bei dem Vorfall am Sonntag viel Wasser in die Lunge bekommen und das Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Per Rettungshubschrauber sei das Mädchen in die Klinik gebracht worden. Ihr Zustand ist den Angaben zufolge weiterhin kritisch.

Laut Polizei war das Kind ohne Schwimmhilfen in das Nichtschwimmerbecken gefallen. Der Bademeister hatte das Kind demnach umgehend aus dem Wasser gezogen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimiert. Das Mädchen sei mit seinen Eltern in dem Freibad im Landkreis Göttingen gewesen. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.