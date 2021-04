Drei Wochen vor DFB-Pokal: Werder schon einmal gegen Leipzig

Bremens Torschütze Yuya Osako (r) feiert das Tor zum 0:1. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Werder Bremen trifft heute in der Fußball-Bundesliga schon einmal auf seinen nächsten Pokalgegner RB Leipzig. Denn nach dieser Partie des 28. Spieltags sind die «Roten Bullen» am 30. April auch noch einmal im Halbfinale des DFB-Pokals im Wohninvest Weserstadion zu Gast. Die Bremer qualifizierten sich erst am vergangenen Mittwoch durch ein 1:0 bei Zweitligist Jahn Regensburg für dieses Saison-Highlight. In der Bundesliga geht es jetzt aber erst einmal wieder darum, nach drei Niederlagen in Serie nicht doch noch einmal in Abstiegsgefahr zu geraten.

Ein großes Problem für Werder ist, dass mit Niclas Füllkrug, Ludwig Augustinsson und Maximilian Eggestein gleich drei wichtige Spieler verletzt oder gesperrt fehlen werden. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Parallel tritt der Tabellendritte VfL Wolfsburg im Duell zweier Champions-League-Kandidaten bei Eintracht Frankfurt an.

